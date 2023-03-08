مركز المصالحة الروسي يحدد المكان الذي استهدفت منه إسرائيل مطار حلب الدولي

الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف أن 4 مقاتلات طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب من شرق البحر الأبيض المتوسط.

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وأضاف غورينوف في إفادة صحفية "في 7 مارس، من الساعة 02:02 إلى 02:13 ليلا، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز إف 16 من شرق البحر المتوسط هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي"، منوها بأن المدرج والرادار تضررا.



ولفت غورينوف إلى أنه "تم تعليق تشغيل المطار مؤقتا وتوقفت عمليات تسليم شحنات المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى".



وأعلنت السلطات الرسمية السورية أمس الثلاثاء عن توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي طال المطار ليل الثلاثاء.

روسيا اليوم