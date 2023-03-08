الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

ديوان الخدمة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الأربعاء، 08-03-2023 09:10 ص

مركز المصالحة الروسي يحدد المكان الذي استهدفت منه إسرائيل مطار حلب الدولي

6408239d423604201a55460f


الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف أن 4 مقاتلات طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب من شرق البحر الأبيض المتوسط.

اضافة اعلان

 

وأضاف غورينوف في إفادة صحفية "في 7 مارس، من الساعة 02:02 إلى 02:13 ليلا، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز إف 16 من شرق البحر المتوسط هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي"، منوها بأن المدرج والرادار تضررا.

ولفت غورينوف إلى أنه "تم تعليق تشغيل المطار مؤقتا وتوقفت عمليات تسليم شحنات المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى".

وأعلنت السلطات الرسمية السورية أمس الثلاثاء عن توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي طال المطار ليل الثلاثاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6408142c42360456991c0c6a

إعلام: الولايات المتحدة تحتاج 6 سنوات لتجديد احتياطاتها من القذائف بعد أن أفرغتها في أوكرانيا

رر

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

رر

اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين اثنين

لا

عودة حق التصويت بالأمم المتحدة لثلاث دول بينها لبنان

r

وفاة و16 مصابا جراء حادث قطار قليوب بمصر

6406fc1f4c59b724c14822e8

المحطة الفضائية الدولية تنجو مرة أخرى من الاصطدام بالحطام الفضائي

أخبار متعلقة
63e5463f4c59b751e97622df

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

image_kbn2uj1jo

بريطانيا تزيد تمويلها لدعم جهود البحث والإنقاذ في سورية

63e4f1e24c59b762561deffd

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا

63e51df942360461e14be990

قطري يتبرع بمليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

image_750x_63e508e4505fa

الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

image (41)

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 17500 قتيل