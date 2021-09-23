الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:04 م

مركز غاماليا يقدم الوثائق لتسجيل لقاح ضد كوفيد للمراهقين

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الوكيل الإخباري - قال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي، إن وزارة الصحة الروسية استلمت من مركز "غاماليا" العلمي، الوثائق اللازمة لتسجيل لقاح ضد عدوى فيروس كورونا للمراهقين.

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وأضاف مساعد الوزير للصحفيين اليوم: "تلقت الوزارة، من المركز الوطني للدراسات الوبائية والأحياء الدقيقة الحامل لاسم غاماليا، الوثائق اللازمة لتسجيل لقاح لوقاية المراهقين من كوفيد".

وذكر أن اللقاح الجديد يحمل اسم "غام –كوفيد – فاك –إم"، وأشار إلى أن الوزارة ستدرس هذه الوثائق، وعلى أساس ذلك "سيتم اتخاذ قرار بشأن التسجيل الحكومي لهذا اللقاح".


وأكد كوزنتسوف أنه إذا تم اتخاذ قرار إيجابي بشأن تسجيل اللقاح، فسيتم إنتاج الدواء واستخدامه لحماية القصر من الإصابة بفيروس كورونا "على أساس طوعي فقط وبموافقة الوالدين أو الممثلين القانونيين الآخرين".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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