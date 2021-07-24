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السبت، 24-07-2021 03:32 م

مروحيات باكستانية تدخل الأراضي الصينية للبحث عن متسلق الجبال الكوري المفقودفي الهيمالايا

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول كوري جنوبي، إن الصين وافقت على طلب باكستان بالسماح بدخول مروحيات الإنقاذ إلى الأراضي الصينية، للبحث عن متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود في جبال الهيمالايا.

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وطلبت سيئول من بكين وإسلام أباد المساعدة في البحث عن كيم هونغ بن، متسلق الجبال الكوري الجنوبي، الذي اختفى يوم الاثنين الماضي، بينما كان في طريقه للنزول من قمة جبل برود بيك، التي يبلغ ارتفاعها 8047 مترا والواقعة في سلسلة جبال كاراكورام الباكستانية.


وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان، "أبلغتنا الحكومة الباكستانية، أن الحكومة الصينية وافقت على دخول مروحيات الإنقاذ الباكستانية إلى أراضيها، وستبدأ أعمال الإنقاذ باستخدام المروحيات بمجرد أن تسمح الأحوال الجوية بذلك".


وأضاف، أن السلطات الصينية أقامت أيضا مركز قيادة بالقرب من موقع الحادث، لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ.


وقد اختفى كيم على ارتفاع 7900 متر فوق سطح البحر، بعد أن أرسل نداء استغاثة في الساعة 9:58 من صباح يوم الاثنين الماضي. ويعرف كيم بأنه فقد أصابعه العشرة بسبب قضمة الصقيع، كما أصبح أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم يتسلق أعلى 14 قمة في جبال الهيمالايا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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