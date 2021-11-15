مسؤولة أمريكية بالخرطوم لدعم التوصل لحل الأزمة وعودة حمدوك

الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الامريكية بالخرطوم، الإثنين، أن مساعدة وزير خارجية بلادها ، مولي في، تزور السودان لدعم التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية.



وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "تزور مولي في، السودان من الأحد حتى الثلاثاء، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

اضافة اعلان