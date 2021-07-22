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الخميس، 22-07-2021 10:26 م

مسؤولون امميون يطلعون مجلس الامن على تطبيق القرار 1701 في لبنان

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الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في بيان، أن "كلا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول أطلعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، على تطبيق القرار 1701، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".اضافة اعلان


وركزت فرونتسكا على التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطة الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس .

 




 

 


 

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