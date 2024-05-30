مسؤولون باكستانيون: حرس الحدود الإيراني قتل 4 باكستانييين جنوب غربي البلاد

الوكيل الاخباري- قال مسؤولون إن 4 باكستانيين قتلوا وأصيب 2 بعدما فتحت قوات حرس الحدود الإيراني النار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

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وأكد المسؤولون أن إطلاق النار وقع في منطقة واشوك بالقرب من الحدود الباكستانية الإيرانية، مشيرين إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار.



وتستمر التوترات في إقليم بلوشستان، بعد هجوم مسلحين الأسبوع الماضي على القاعدة البحرية في الإقليم ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الـ5.



وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.



وكانت قوات الأمن الباكستانية قتلت الأسبوع الفائت في 20 مارس، ما لا يقل عن 7 متمردين مسلحين هاجموا مباني في ميناء جوادر الاستراتيجي جنوب غربي البلاد والذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم.

روسيا اليوم