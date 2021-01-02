السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

أجواء باردة نسبيا.. السبت

وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

السبت، 02-01-2021 09:01 ص

مسؤول أمريكي: إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج

5ff015774236042b17545181 (1)


الوكيل الاخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير  واضحة.

اضافة اعلان
 

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية. والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين "دفاعية" لأنهم يتوقعون هجوما أمريكيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فإن "المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية".

وتأتي التحركات الإيرانية مع تصاعد التراشق الكلامي بين الولايات المتحدة وطهران، وإصدار العديد من المسؤولين الإيرانيين تصريحات تهديد بالانتقام من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل عام.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا عدة سفن حربية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، وهناك 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة، وفق "سي إن إن".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أعلن أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات USS Nimitz التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dead-birds-rome-street-new-year-fireworks

مئات الطيور النافقة تغطي شوارع إيطاليا صبيحة السنة الجديدة.. ما السبب؟

5ff009d54c59b7759f0d1276

زلزال يضرب داغستان

5feffc864c59b73d2b447ac8 (2)

أفغانستان .. مصرع صحفي بالرصاص في كمين لسيارة

maxresdefault

النرويج تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا

thumbs_b_c_3c68e1f029d326ce4562da5a7501a6cc

تونس تحتجز 15 بحاراً مصرياً بتهمة الصيد غير القانوني

japanese-air-force-f-15-scramble

اليابان تسعى لاحداث نقلة نوعية في الطائرات المقاتلة

أخبار متعلقة
5fe99c834c59b73ffc2da70b

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الصدر

5fe6f82e4c59b711383e18a7

وصول وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة

555-9-1200x675

إطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية

5fe4a56c4c59b70aa603b416

العراق.. القبض على إرهابيين وضبط صواريخ معدة لاستهداف مقار حكومية

11-198-1200x675

ألمانيا تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع أمريكا

5fd5e1e24236043de7482469

طهران تستدعي السفير الألماني