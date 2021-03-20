مسؤول أمريكي: المحادثات بين واشنطن وبكين صعبة ومباشرة

الوكيل الاخباري -

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أكد دبلوماسيون أميركيون الجمعة أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت "صعبة ومباشرة" لكن مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات، وذلك في تصريحات أعقبت اختتام الاجتماعات.وبعد ثلاث جلسات بين الجانبين الخميس وفي وقت مبكر الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء الإلكتروني.وأفاد أن استراتيجية الجانب الصيني كانت دفاعية كما كان متوقعا.وقال بلينكن "لكننا تمكنا كذلك من التحدث بشكل صريح على مدى ساعات عديدة عن جدول أعمال واسع".