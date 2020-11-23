الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 02:16 م

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة والعالم بحاجة للسعودية

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الوكيل الاخباري- قال السفير الأمريكي لدى السعودية، جون أبي زيد، إن "الولايات المتحدة والعالم بحاجة للمملكة العربية السعودية وقدراتها الاستراتيجية لحماية جزء حيوي من العالم".


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وأكد أبي زيد في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، أن "العديد من الناس يقولون إن أمريكا لم تعد بحاجة للسعودية، فالولايات المتحدة أصبحت تنتج ما يكفيها من النفط، ولم تعد بحاجة لها أبدا".

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وتابع قائلا: "هذا القول لا يجدي معي، لأننا في الحقيقة نحتاج النفط السعودي في الاقتصاد العالمي، ونحتاج التنوع الاقتصادي السعودي لمصلحة الاقتصاد الخليجي، ونحتاج القدرة الاستراتيجية السعودية، لحماية جزء حيوي من هذا العالم".


ولفت السفير الأمريكي إلى أن السعودية تفكر في المستقبل، ولا تسترجع الماضي، مؤكدا أنه يحاول الشرح لموظفي السفارة الأمريكية لدى الرياض، ضرورة أن تكون الولايات المتحدة "الشريك الاختياري الأول"، أثناء تقدمهم نحو خطتهم للتنويع، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

 

 

المصدر: روسيا اليوم   


 




 

 


 

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