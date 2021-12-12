مسؤول أمني لبناني رفيع يؤكد أن قطر مستعدة لتزويد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء

الوكيل الإخباري-في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، كشف مديرعام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، تفاصيل عن إمكانية قيام تعاون بين الدوحة وبيروت لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه لبنان.

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وفي مطلع إجابته على سؤال حول نتائج الاجتماع مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، قال اللواء عباس إبراهيم: "التقيت أنا ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، وأجرينا محادثات حول التعاون في مجال الغاز والنفط وتزويد لبنان بالغاز، ونحن الآن بصدد استيراد الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن فسوريا، وبالطبع الكميات التي سنستوردها من مصر لن تكفي الحاجة اللبنانية لتوليد الكهرباء. وجرى نقاش لهذا الملف، ولمسنا رغبة وإرادة قطرية لمساعدة لبنان في هذا الملف، وأبلغنا الوزير الكعبي انه مستعد أن يضع خبرته الشخصية بتصرف لبنان، وقدم لنا نصائح بالغة الأهمية، وكان الاجتماع ناجحا ومثمرا".



وعما إذا كان سيتم تزويد لبنان بالغاز القطري، أوضح عباس إبراهيم قائلا: "نعم هذا ما جرى التطرق اليه، وفي حال احتجنا للغاز القطري الإخوة في قطر مستعدون لتزويد لبنان بالكميات اللازمة لتغطية احتياجاته، لكن تبقى هناك تفاصيل تجري متابعتها ومنها موضوع التمويل، ومن حيث المبدأ توجيهات سمو الأمير، تميم بن حمد، واضحة وصريحة، وهي مساعدة لبنان بكل شيء تستطيع قطر أن تساعد به، وأعتقد أننا سنحصل على المساعدات القطرية التي نحتاجها".



وفي إطار الإجابة عما إذا كانت مساعدة قطر تندرج ضمن المعالجات المطروحة لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، أجاب مدير عام الأمن العام اللبناني قائلا: "هذا صحيح، لأن موضوع الكهرباء في لبنان يتصدر الاهتمام"، مشيرا إلى أن "توجيهات الأمير تميم كانت واضحة لجهة دعم لبنان، واستعداده للمساعدة والاستثمار".



وأكمل: "توجد بعض الخطوات التي يجب على السلطات اللبنانية القيام بها لتصبح الأمور أكثر سهولة وأكثر شفافية، لكن قطر مستعدة بالمطلق لمساعدة لبنان".



روسيا اليوم