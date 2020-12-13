مسؤول أميركي يستبعد ترشح ترامب للانتخابات مرة أخرى

الوكيل الإخباري - استبعد المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن يقدم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على المغامرة والترشح للانتخابات القادمة سنة 2024.

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وقال بولتون في حوار بثته قناة "سي إن إن" أمس السبت: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيترشح مرة أخرى للانتخابات".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

المصدر : روسيا اليوم

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