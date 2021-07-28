الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 02:21 م

مسؤول إثيوبي يؤكد قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط إثيوبيا بدولة عربية

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس المنطقة الإثيوبية الصومالية، مصطفى محمد عمر، اليوم الأربعاء، بأنه "تم قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري".

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وقال عمر، إن "شبابا محليين قطعوا الطريق والسكك الحديدية، واحتجوا على هجوم يوم السبت الماضي".


وأضاف في رسالة نصية "نعمل على فتح خط سكة حديد وطريق جيبوتي اليوم.. يجري الحوار مع الشباب".


وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أشارت يوم أمس الثلاثاء، إلى أن "مليشيات من منطقة عفار المجاورة هاجمت ونهبت بلدة".


ويتم نقل غالبية البضائع التي تدخل إثيوبيا عبر هذا الممر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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