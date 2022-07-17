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الأحد، 17-07-2022 04:11 م

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية

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الوكيل الإخباري- كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده تملك القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق للاحتلال الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

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وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي في حديث لقناة "الجزيرة" اليوم الأحد، أنه لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

وقال خرازي إن الاحتلال في مرحلة ضعف، ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة، وإن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي، قال إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة والسياسات الأمريكية.

كما ذكر أنه لا ضمانات أمريكية بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي "وهذا يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيرا إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حل الخلافات.

وأكد أنه لا تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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