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الإثنين، 07-12-2020 02:47 م

ردا على وسائل إعلامية إيرانية

مسؤول إيراني ينفي تدهور حالة خامنئي الصحية

حالة
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي


الوكيل الإخباري - نفى مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، شائعات إعلامية عن تدهور حالته الصحية.

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وجاءت هذه التصريحات ردا على ما تناقلته وسائل إعلام عدة، يوم السبت، عن تدهور حالة خامنئي وقيامه بنقل السلطة إلى ابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف حاليا على العديد من المؤسسات ويعد من المقربين من الحرس الثوري الإيراني.


ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية ما قاله مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "بعمى أعيون الأعداء، بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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