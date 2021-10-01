الوكيل الإخباري - قال المبعوث الجزائري المكلف بملف الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني إن انسحاب "القوات الأجنبية والمرتزقة" من ليبيا يجب أن يكون بإشراف أممي وبتنسيق مع دول الجوار.

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وأضاف عمار بلاني، اليوم الجمعة، "نحذر من التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة الصحراوية الساحلية والقارة الإفريقية في حال انتقال غير مدروس وغير مراقب للمرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي".



ودعا بلاني إلى ضرورة إشراك دول الجوار في كامل المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.



وتابع بلاني قائلا: "نجدد دعم الجزائر المطلق للأشقاء الليبيين وندعم السلطات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24ديسمبر".

المصدر : روسيا اليوم

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