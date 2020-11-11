مسؤول روسي: كورونا أعاد روسيا عاما ونصف العام إلى الخلف

الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، إن أزمة كورونا أرجعت روسيا نحو عام ونصف إلى الوراء,

اضافة اعلان



وبين ، أن الضربة التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية كانت متفاوتة.



وأوضح المسؤول قائلا، خلال مشاركته في منتدى "أفكار قوية للوقت الجديد"، إن "كوفيد تسبب بالطبع ببعض المشاكل لأنه ألقى بنا نحو عام ونصف للوراء، علاوة على ذلك تعرضت القطاعات الاقتصادية لضربة متفاوتة، بالدرجة الأولى أصاب كورونا النقل ونقل الركاب".



كذلك أشار إلى أن قطاعات أخرى مثل خدمات السكان بمختلف أشكالها تعرضت للضرر جراء أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.



وفي وقت سابق قالت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إنه تم تخصيص أكثر من نصف تريليون روبل (نحو 7 مليارات دولار) من الميزانية الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأثرت أزمة كورونا بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي مثل غيره من الاقتصادات، وقامت الحكومة الروسية بتخصيص حزم دعم للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





