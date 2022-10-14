مسؤول عسكري سعودي يزور الولايات المتحدة



الوكيل الاخباري - شارك قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي في الولايات المتحدة، الجمعة، بمراسم إرساء العارضة الرئيسة لثاني سفينة قتالية تتبع المملكة، بحضور مسؤولين عسكريين أمريكيين.



جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في ظل "تباين" في المواقف بين الولايات المتحدة والمملكة إثر رفض واشنطن تأييد الرياض، أحد أكبر منتجي النفط، قرار "أوبك +" خفض الإنتاج في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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