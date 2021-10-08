مسؤول فرنسي يدعو لبنان للإسراع بإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الوكيل الاخباري - أكد منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، ضرورة الإسراع في اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل نهاية السنة.



واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.



وخلال اللقاء، أكد دوكان أنه "في حال تم التوصل الى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا الى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة"، كما شدد على "المباشرة بتنفيذ الاصلاحات، وتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات".

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