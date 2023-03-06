الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور

تأجيل جميع أقساط قروض الادخار في الجامعة الأردنية

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

اليرموك تستقبل وفدا يمثل مجموعة من مكاتب الخدمات الجامعية في سلطنة عُمان

4 عطاءات لتوفير 410 آلاف وحدة انارة موفرة للطاقة في شوارع المحافظات

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان

دراسة لتخصيص 35 دونما لإيواء الكلاب الضالة في الزرقاء

مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

مدير الدفاع المدني يكرم فريق من المسعفين لإنقاذهم طفل في البلقاء

الإثنين، 06-03-2023 02:57 م

مسؤول في دونيتسك: بقي حوالي 10 آلاف جندي أوكراني في أرتيوموفسك

6405c4f14c59b7779834148c


الوكيل الإخباري - صرح يان غاغين مساعد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني محاصرون في أرتيوموفسك (باخموت) التي تحاصرها القوات الروسية.

اضافة اعلان


جاء ذلك في حديث غاغين، حيث تابع أنه في دونيتسك لا زالت هناك حامية كبيرة إلى حد ما، قدّرها بـ 10 آلاف جندي وربما أكثر بقليل، وتابع: "لقد تركت بعض الوحدات، وبعض الوحدات الأخرى تحاول المغادرة، في الوقت الذي تحاول فيه مدفعيتنا الحصول عليهم".

كما أشار غاغين إلى أن القوات الروسية تسيطر الآن على جميع مداخل المدينة، وبالتالي فإن تسليم الذخيرة ونقل الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية هي عملية "إشكالية وخطيرة".


ولم يستبعد المسؤول من جمهورية دونيتسك الشعبية أن تكون هناك محاولات لاقتحام أرتيوموفسك لمحاولة إيصال الذخيرة للمحاصرين، وبنفس الطريقة سوف تكون هناك محاولات للهروب، بما في ذلك بالقتال، من أجل الوصول إلى شاسوف يار.


ووفقا له، فقد وقع الأوكرانيون من جديد في حلقة مثلما حدث في ديبالتسيفو وغيرها.


وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي يسيطر عليه النظام في كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتمثل محورا هاما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. وكان مسؤولان أوكرانيان قد أعلنا، السبت الماضي، بتلقيهما أوامر بمغادرة المدينة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6405c5de4c59b7796260d8f7

مصر ترد على أنباء منع فئة من مواطنيها من السفر لأداء فريضة الحج في السعودية

ثييث

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

6405cb664c59b70a1c1d0231

بريطانيا: الناخبون يحملون "بريكست" مسؤولية نقص الغذاء

6405bd5a42360474ed259878

تبون يكرم بعثة الإنقاذ المشاركة بأعمال الإنقاذ في سوريا وتركيا

image (55)

الاستخبارات الروسية تحبط محاولة اغتيال رئيس مجموعة "تسارجراد"

4202220213049912853721

مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

أخبار متعلقة
63f32a3e4c59b7299e2daae0

روسيا تؤكد تدمير معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا

63bbd5654c59b758ad6b4f3e

14 دبابة مدولبة فرنسية تصل أوكرانيا

image - 2023-02-16T090952.564

أوكرانيا ترصد 6 مناطيد تجسس في مجالها الجوي

63ea346f4c59b763d00a9597

ستولتنبرغ: إمداد كييف بالطائرات لن يجعل "الناتو" طرفا في النزاع

image - 2023-02-12T085407.196

الجيش الأوكراني: احتدام المعارك في منطقة دونيتسك

image - 2023-02-06T161144.521

روسيا تسيطر على قرية في دونيتسك شرقي أوكرانيا