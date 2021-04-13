مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يزور لبنان

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ديفيد هيل، وكيل الخارجية للشؤون السياسية، سيسافر إلى لبنان من 13 إلى 15 أبريل الجاري، لعقد اجتماعات مع مجموعة كاملة من القادة.



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وأشار مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن دايفيد هيل سيؤكد مخاوف واشنطن من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.



وأوضح المكتب أن وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للالتقاء وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكمية، حتى "يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته".

المصدر : روسيا اليوم

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