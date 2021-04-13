الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

كورونا يحرم الأردنيين من جمال رمضان

أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

وفيات الثلاثاء 13/4/2021

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 11:18 ص

مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يزور لبنان

نتا


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ديفيد هيل، وكيل الخارجية للشؤون السياسية، سيسافر إلى لبنان من 13 إلى 15 أبريل الجاري، لعقد اجتماعات مع مجموعة كاملة من القادة.

اضافة اعلان
 

وأشار مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن دايفيد هيل سيؤكد مخاوف واشنطن من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.


وأوضح المكتب أن وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للالتقاء وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكمية، حتى "يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6075534d4c59b77cde77e981

موسكو تحذر واشنطن وتطالبها بالابتعاد عن روسيا و القرم

53-1

اليابان تعتزم ضخ المياه الملوثة من فوكوشيما في البحر

607529954c59b77d2c2d8717

بعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخل

shutterstock_1082063411-1-730x438

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

ات

إيران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على إجراءاته

مصلين

الكويت: مدة صلاة التراويح في المساجد 15 دقيقة

أخبار متعلقة
اعا

شركة فرنسية تقترح إعادة إعمار مرفأ بيروت خلال 3 سنوات

ه

طهران: المفاوضات حول الاتفاق النووي بفيينا تسير في الطريق الصحيح

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية: لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان دون مخرج للأزمة السياسية

ت

لبنان.. اجتماع حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

رو

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن

600008b7e9711

لبنان: اغلاق عام وحظر تجول 3 ايام