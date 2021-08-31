مسؤول كبير في طالبان تعليقاً على الانسحاب الأميركي: لقد صنعنا التاريخ

الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في حركة طالبان فجر الثلاثاء تعليقاً على إنجاز القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرّت 20 سنة وانتهت باستعادة طالبان السيطرة على البلاد "لقد صنعنا التاريخ".

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وكتب أنس حقّاني في تغريدة على تويتر "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمرّ 20 سنة. أنا سعيد جداً لأنّني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية"، بحسب الـ أ ف ب.

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