الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 09:35 م

مسؤول مصري : تشخيص مرض الفطر معروف وأدويته متاحة

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن تشخيص الفطريات معروف وأدويتها متاحة.

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وأكد تاج الدين، أن الشخص المصاب بكورونا أو تداعياتها لا يتم وضعه باحتمالية إصابته الفطرية.


وأضاف في تصريحات صحافية  أن "فيروس كورونا هو فيروس لكن في كثير من الحالات الفيروس بيكون مصاحب له أنواع من البكتيريا تصيب الجهاز التنفسي أو أجهزة أخرى".


ولتجنب الإصابة بالأمراض الفطرية، قال "الأمراض الأخرى المصاحبة، معظم الحالات التي تصاب بأمراض فطرية تكون حالات متوقع حدوث لها التهابات فطرية مثل مريض حالته شديدة موجود في الرعاية المركزة، ويأخذ كميات كبيرة من المضادات الحيوية أو بعض المركبات الأخرى مثل الكورتيزون أو مريض بورم سرطاني يتناول أدوية ضد السرطان شديدة تؤثر على مقاومة الجسم، وقد يصاحبها أمراض فطرية، وهذا نراه كثيرا في كثير من الحالات لذلك هذه الحالات يكون بها احتمالية أو توقع بإصابتها بالفطريات".


وأكد أن التوقع الإكلينيكي أو الطبي لهذه الاحتمالية هام جدا لأنه يساعد على التشخيص المبكر، والذي يعني حصول المريض على علاج مبكر.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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