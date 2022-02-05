مسؤول مغربي: توقيت إنقاذ ريان غير معروف للان

الوكيل الإخباري-بلغت عملية إنقاذ الطفل ريان، العالق في ثقب أرضي على عمق يناهز 32 مترا، مراحل جدا متقدمة.

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وأكد مصدر من السلطات المحلية بشفشاون، في تصريح صحافي، أن جهود الإنقاذ المتواصلة بلغت مرحلة جدا متقدمة.



كما أبرز المتحدث أنه “من الصعب تحديد حيز زمني لنهاية العملية بسبب طبيعة أرض الجزء المتبقي حفره؛ في الفجوة الأفقية الرابطة بين البئر والحفرة الموازية”.

وأبرز أيضا، ضمن التصريح نفسه، أنه “تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش، من أجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه”.



وذكر المسؤول أن “فرق التدخل والإنقاذ بقيت مرابطة بعين المكان منذ وقوع الحادث، وقد واجهت صعوبات عدة، لاسيما انهيار التربة ووجود كتل صخرية في بعض الطبقات”.

هسبريس

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