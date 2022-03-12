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السبت، 12-03-2022 05:34 م

مساعدات صينية إنسانية لأوكرانيا

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 الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم السبت، بأن أول دفعة من المساعدات الإنسانية الصينية إلى أوكرانيا وصلت إلى مدينة "تشيرنيفتسي" غرب البلاد، على أن تغادر الدفعة الثانية الأراضي الصينية اليوم لتصل إلى أوكرانيا الاثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين زودت أوكرانيا بمساعدات إنسانية وإمدادات تصل قيمتها إلى 5 ملايين يوان، وسيتم إرسالها على دفعات، موضحة أن العاملين بمنظمة الصليب الأحمر في أوكرانيا استقبلوا أول دفعة.

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