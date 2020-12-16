مساعدة سابقة لترامب تنصح بايدن بشأن العلاقات مع روسيا

الوكيل الإخباري - نصحت مسؤولة سابقة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالتفكير حول روسيا بطريقة مختلفة، وعدم تكرار أخطاء إدارة أوباما.



وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المساعدة السابقة للرئيس دونالد ترامب، المدير السابق في البيت الأبيض لشؤون أوروبا وروسيا، فيونا هيل، دعت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى عدم تكرار أخطاء الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في العلاقات مع موسكو .

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ورأت هيل أن بايدن يجب أن يتخذ نهجا مختلفا تجاه موسكو، مشيرة إلى أن "أوباما كان ينظر إلى روسيا باستخفاف ووصفها بأنها قوة إقليمية... وهم (في إدارة أوباما) لم يرغبوا في التفكير مليا في روسيا".



ولفتت مساعدة ترامب السابقة إلى أن العالم منذ فترة رئاسة أوباما "تغير بالكامل".



وأسدت للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن نصيحة مفادها أنه "سيتعين عليها التفكير بشكل مختلف".

المصدر : روسيا اليوم

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