مساعد زيلينسكي: لن نتخلى عن سيادتنا مقابل حل وسط

الوكيل الإخباري-فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين أوكرانيا وروسيا بجولتها الرابعة، على وقع مواصلة القتال أيضاً بشكل محدود في عدد من المناطق اليوم السبت، شدد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك على أن بلاده لن تتخلى أبدا عن استقلالها وسيادتها من أجل "حل وسط".



ووصف يرماك أي تسوية لا تلتزم هذا الشرط بـ "غير المقبولة بل المستحيلة".

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كما أضاف في تغريدة على حسابه بتويتر "يستحيل حرمان الأوكرانيين من حرياتهم"، مشددا على أنه من المستحيل الحديث مع الأوكرانيين بلغة الإنذارات والتهديد، في إشارة إلى المفاوضات مع الجانب الروسي.







وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك،وصف بدوره في وقت سابق المفاوضات مع الوفد الروسي، عبر الفيديو من أجل التوصل إلى حل للقتال بين البلدين، بالصعبة والمعقدة.



كما شدد على أن مواقف ووجهات نظر البلدين لا تزال متباعدة.

فيما أكد بنفس السياق، أندريه صبيحة، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أمس أن المحادثات بين الطرفين معقدة، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن مطلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إرضاء موسكو، أو التوصل إلى حل وسط.

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