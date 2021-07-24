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السبت، 24-07-2021 07:25 م

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور دولا عربية

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مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت في الفترة من 24 إلى 29 يوليو.

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وأشار بيان الخارجية إلى أن "هود سيزور الجزائر أولا حيث سيلتقي مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي".


وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي "سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب حيث سيلتقي بمسؤولين في الحكومة المغربية وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني. كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية بالرباط".


وسيختم هود جولته بزيارة الكويت، "حيث سينضم إلى وزير الخارجية في رحلته إلى المنطقة"، وفقا للبيان.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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