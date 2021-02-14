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الأحد، 14-02-2021 12:52 م

مسبار الأمل.. محمد بن راشد ينشر أول صورة للمريخ يلتقطها العرب

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الوكيل الاخباري - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها مسبار الأمل، الذي يعد أول مسبار عربي في التاريخ.

وكتب محمد بن راشد، على "تويتر": "من ارتفاع 25 ألف كليومتر عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير/ شباط 2021، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

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وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

 

وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين، "تيان وين 1" الصيني و"المريخ 2020" الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوما.

وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية.



سبوتنيك

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