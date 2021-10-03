الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 06:31 م

مستجدات جديدة عن إعصار شاهين

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الوكيل الاخباري- يوضح آخر تحاليل المركز الوطني العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحرُّك مركز الحالة المدارية بموازاة سواحل محافظة جنوب الباطنة ودخول جزء من جدار عين الإعصار للمحافظة حاليًا وتبعد عين الإعصار حوالي 30 كم عن ولاية المصنعة و65 كم عن ولاية السويق، ومن ومن المحتمل أن يعبر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً بين ولايتي المصنعة والسويق.

وقال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان إن عين الإعصار ستتوغل خلال الفترة القليلة القادمة من البحر إلى اليابسة مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وخاصة في المناطق التي تدخل فيها عين الإعصار مُباشرة، مُبيّنًا أنّ المناطق التي تكون شمال عين الإعصار مُباشرة هي المناطق الأكثر عُرضة لتأثيرات الحالة المدارية.

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المصدر: أثير

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