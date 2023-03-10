مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

الوكيل الإخباري - أكد مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد العيبان، ترحيب القيادة السعودية بالمبادرة الصينية لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران، مشيرا إلى فتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ المواثيق والأعراف الدولية.

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وقال المسؤول السعودي إن المملكة العربية السعودية تثمن ما تم التوصل إليه وتأمل في مواصلة الحوار والبناء.



وأعلنت السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي مشترك الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، والاتفاق على اجتماع وزيري الخارجية في البلدين لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة تعزيز العلاقات بينهما، وتأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ( واس )

