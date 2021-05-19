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الأربعاء، 19-05-2021 09:12 ص

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة

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مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان


الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان التقى في واشنطن نظيره البريطاني ستيفن لوفغروف.

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وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن المسؤولين بحثا أفغانستان وروسيا وإيران، إضافة للوضع في قطاع غزة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

وأضاف البيان أن ساليفان ولوفغروف اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن كوفيد-19، بما في ذلك توفير اللقاحات على النطاق العالمي.


وبحث مستشارا الأمن القومي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبعة الكبار في لندن في يونيو المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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