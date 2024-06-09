الوكيل الاخباري - انتقد مستشار البنتاغون السابق تيودور بوستول سياسة رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خلال النزاع مع روسيا، مؤكدا أن قراره التضحية بمواطنيه يدل على هزيمة كييف.

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وقال بوستول في حديث لقناة Dialogue Works على "يوتيوب": "يقتل زيلينسكي شعبه بسرعة مذهلة، لكي يخلق لدى مجموعة من الجهلة الغربيين انطباعا بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا النزاع".



وأردف: "ليست لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".



هذا وأشار الخبير إلى أن الوضع الديمغرافي في أوكرانيا يشبه حاليا حفرة سوداء.