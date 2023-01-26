الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 03:32 م

مستشار يكشف سبب صعوبة اقتحام أوغليدار

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الوكيل الاخباري- قال يان غاغين، مستشار الرئاسة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن اقتحام أوغليدار يترافق بصعوبة لوجود عدد كبير من مناجم الفحم المتشعبة ومرافق البنية التحتية تحت الأرض.

وأشار إلى أن ذلك يجعل الأمر مشابها لاقتحام مدينتي ماريوبول وسوليدار.

وأضاف المستشار: "تجري معارك عنيفة جدا قرب أوغليدار، وتشغل قواتنا في الوقت الراهن، مواقع جديدة في ضواحي المدينة وبدأ القتال يدور بالفعل في أطراف المدينة التي تحتوي على سلسلة متشعبة كبيرة من منشآت البنية التحتية تحت الأرض، بما في ذلك المناجم المرتبطة فيما بينها. كل ذلك يجعل عمليات الاقتحام معقدة أكثر".

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وتابع غاغين القول: "أثناء الاقتراب من المدينة في الأسابيع الأخيرة، قام العدو بمحاولات يائسة لاستخدام الطائرات لإبعادنا عن هذه الخطوط. لكنه فشل في ذلك وفقد الكثير من المعدات والأفراد".

وأشار المستشار إلى أن "القوات الأوكرانية، الموجودة في أوغليدار نفسها، عبارة عن وحدات وفصائل متباينة في قوامها وتسليحها، يتم تجميعها هناك بطريقة فوضوية تماما. طبعا عدد هذه القوات كبير نسبيا لكن مشكلتها الرئيسية تكمن في عدم وجود وسائل الاتصال بينها مما يجعل تعاونها صعبا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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