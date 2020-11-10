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الثلاثاء، 10-11-2020 02:47 م

مستقبل إيفانكا ترامب بعد خسارة والدها للرئاسة

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب فقدت وضعها المميز في البيت الأبيض؛ كمستشارة للرئيس، وذلك بعد هزيمة والدها، في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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وتعرضت الصحيفة لمسيرة إيفانكا في البيت الأبيض حيث كانت تعمل مستشارة لوالدها بالتركيز على التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء وعائلاتهن، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي عبر تنمية القوة البشرية العاملة، والتدريب على المهارات وريادة الأعمال.


وكانت إيفانكا قبل ذلك مشرفة على عمليات الاستحواذ والتطوير في شركة العقارات المملوكة لدونالد ترامب، وكان لديها -أيضا- خط للموضة، وعملت كذلك ممثلة في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع، المبتدئ، ولكن دورها في البيت الأبيض، وحقيقة ارتباطها بوالدها طوال تاريخها المهني، يثير تساؤلا مهما: ”ماذا ستفعل في المستقبل؟“.

 

المصدر: إرم



 




 

 


 

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