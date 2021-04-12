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الإثنين، 12-04-2021 11:55 ص

مسجد باريس الكبير في فرنسا يعلن أول أيام شهر رمضان

رمضان 1


الوكيل الإخباري - أصدر المعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير، يوم أمس الأحد، بيانا قال فيه إن موعد بداية شهر رمضان سيكون يوم غد الثلاثاء، وفقا للمعطيات العلمية والفلكية الصادرة عن اجتماع اللجنة الدينية في فرنسا.

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وأكد مدير المسجد الكبير، شمس الدين محمد حافظ، هذا التاريخ خلال اجتماع عقده مساء الأحد، مع العديد من اتحادات المساجد بهدف تحديد الموعد، حتى لو كان الأخير قد أعلن قبل عشرة أيام من قبل المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، وبأن عيد الفطر سيكون يوم 13 مايو/ أيار المقبل"، وفقا لما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.



يتكرر مشهد الإغلاق في شهر رمضان لهذه السنة، كالذي سبقه من العام الماضي، من أجل احتواء جائحة "كورونا" بشكل أسرع، وقد تم حظر التجول وإغلاق دور العبادة ابتداء من الساعة السابعة مساء، وعدم القيام بصلاة التراويح الخاصة بشهر رمضان.


ونصحت السلطات الدينية الفرنسية بشدة أيضا عدم التجمع خارج المنزل أو بين الجيران في وقت "الإفطار"، كون هذه العادة هي عنصر اجتماعي احتفالي خاص بشهر رمضان عند المسلمين.


كما حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "المؤمنين الذين قد يتساءلون عن شرعية التطعيم ضد فيروس "كورونا" أم لا، من أن التطعيم لا يعتبر "مغذيا"، وعليه فإن "حقنة" اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" "لا تبطل الصيام".


من جانبه، قام المسؤولون في مسجد باريس الكبير، بطباعة ملصقات توعوية تدعو الناس للقيام بالتطعيم، كتب عليها: "التطعيم هو عمل للحفاظ على الحياة التي أوصانا بها الإسلام".

 

ويشار إلى أنه يوجد في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، مما يجعل الإسلام هو الديانة الثانية في البلاد ويجعل الجالية المسلمة الفرنسية الأولى في أوروبا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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