مسح: الأطفال في بريطانيا يكذبون بشأن أعمارهم لإنشاء حساب تواصل اجتماعي

الوكيل الإخباري - أظهر مسح جديد، أجرته هيئة معايير الإعلان البريطانية، أن نحو مليون و600 ألف طفل بريطاني كذبوا بشأن أعمارهم لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووجدت الدراسة الاستقصائية أن 1.6 مليون طفل في بريطانيا ادعوا أن عمرهم يبلغ 18 عاما أو أكثر عند التسجيل في إحدى المنصات الاجتماعية.



كما توصلت إلى أنه من بين 93 % من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما ويزعمون أن لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أقرّ 24% منهم بأنهم كذبوا بشأن عمرهم.



وأبرزت أن الأطفال يشتركون في المواقع الاجتماعية في سن مبكرة بشكل متزايد، إذ يتم إنشاء 67 % من الملفات الشخصية قبل المدرسة الثانوية.



ودعت الدراسة شركات التكنولوجيا إلى تطوير الأدوات التي تقيّد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إجراءات تسجيل أكثر شفافية. ( سكاي نيوز )









