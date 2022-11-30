الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 04:44 م

مسح: الأطفال في بريطانيا يكذبون بشأن أعمارهم لإنشاء حساب تواصل اجتماعي

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الوكيل الإخباري - أظهر مسح جديد، أجرته هيئة معايير الإعلان البريطانية، أن نحو مليون و600 ألف طفل بريطاني كذبوا بشأن أعمارهم لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووجدت الدراسة الاستقصائية أن 1.6 مليون طفل في بريطانيا ادعوا أن عمرهم يبلغ 18  عاما أو أكثر عند التسجيل في إحدى المنصات الاجتماعية.


كما توصلت إلى أنه من بين 93 % من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما ويزعمون أن لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أقرّ 24% منهم بأنهم كذبوا بشأن عمرهم.

وأبرزت أن الأطفال يشتركون في المواقع الاجتماعية في سن مبكرة بشكل متزايد، إذ يتم إنشاء 67 % من الملفات الشخصية قبل المدرسة الثانوية.


ودعت الدراسة شركات التكنولوجيا إلى تطوير الأدوات التي تقيّد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إجراءات تسجيل أكثر شفافية. ( سكاي نيوز )





 




 

 


 

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