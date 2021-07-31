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السبت، 31-07-2021 08:54 ص

مسقط: الهجوم على السفينة الإسرائيلية جرى خارج مياهنا الإقليمية

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الوكيل الإخباري - أكدت سلطنة عُمان أن الهجوم على سفينة "ميرسير ستريت" الإسرائيلية وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، مؤكدة حرصها على أمن المرور في بحرها الإقليمي.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم، وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، كما أنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.

 

وأكدت السلطنة حرصها الدائم وتسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على القيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.


وكان مسؤول إسرائيلي، حمل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة النفطية "ميرسير ستريت" والذي أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها، روماني وبريطاني، مشيرا إلى أن الهجوم ربما تم تنفيذه بطائرة مسيرة.


وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس، بـ"رد قاس" على الهجوم. وقال في بيان إن "إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط، بل مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بالجميع".

 

المصدر : روسيا اليوم 




 




 

 


 

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