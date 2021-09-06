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الإثنين، 06-09-2021 06:59 م

مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا في الكونغو

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الوكيل الإخباري - أفاد مسؤولون وشهود بأن مسلحين بالمناجل والخناجر والهراوات قتلوا ما لا يقل عن 30 قرويا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وقال المسؤولون لوكالة "رويترز" إن المسلحين الذين يشتبه بأنهم أعضاء في حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة"،هاجموا قرية ماكوتانو بشمالي مدينة أويتشا في إقليم كيفو الشمالي، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت".


ووصف أحد سكان القرية، ويدعى مالييلو أوميونجا، الذي فقد ابنه، تفاصيل ما حدث لهما وقال إن "ابنه أيقظه عندما شن المتشددون الهجوم".


وتتهم السلطات في الكونغو الديمقراطية وجماعات حقوقية مسلحي "القوات الديمقراطية المتحالفة" بقتل مئات المدنيين، ردا فيما يبدو على هجمات الجيش ضدهم منذ أواخر 2019.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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