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السبت، 06-03-2021 02:38 م

وقوع أضرار مادية

مسلحون يستهدفون غرب حماة بالقذائف الصاروخية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتدت الجماعات المسلحة المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بشمال غرب محافظة حماة السورية، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية .

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ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن مسلحين يتحصنون في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي اعتدوا بالقذائف الصاروخية على المنازل في بلدة جورين بالريف الشمالي الغربي.


وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.


وتنتشر الجماعات المسلحة المنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة، ما يؤدي إلى وقوع عشرات الضحايا والجرحى بين المدنيين.

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

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