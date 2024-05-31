مسلحون يقتلون 11 شخصا بينهم جنود في جنوب شرق نيجيريا

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش النيجيري أن مسلحين يفرضون إغلاقا انفصاليا في جنوب شرقي البلاد، هاجموا قوات الأمن المنتشرة هناك لفرض النظام، ما أسفر عن مقتل 5 جنود و6 مدنيين خلال تبادل لإطلاق النار.

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وقال المتحدث باسم الجيش، الميجور جنرال إدوارد بوبا، في بيان إن الجنود تعرضوا لهجوم يوم الخميس عند نقطة تفتيش في بلدة أبا بولاية أبيا حيث يفرض الانفصاليون إغلاقا لإحياء ذكرى جمهورية بيافرا التي استمرت لفترة وجيزة، وخاضت في عام 1967 حربا أهلية دامية للاستقلال عن نيجيريا لكنها خسرتها.



وغالبا ما تستخدم جماعة "سكان بيافرا الأصليين" الانفصالية الاغلاقات للضغط على الحكومة من أجل إقامة دولة مستقلة في جنوب شرق البلاد بعد عقود من الحرب التي أسفرت عن مقتل مليون شخص على الأقل.



وخلال السنوات الأخيرة، قتل المئات جراء إغلاقات عنيفة مشابهة، وفي هجمات أخرى تقف خلفها جماعة تزعم أن حملتها الانفصالية سلمية.

RT