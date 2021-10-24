مسلحون يهاجمون سجنا في نيجيريا ويطلقون سراح مئات السجناء

الوكيل الإخباري- قالت مصلحة السجون في نيجيريا إن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو (غربي البلاد)، وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة، في ثالث هجوم كبير من نوعه هذا العام.

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وأضافت المصلحة في بيان أمس السبت أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح، وتمكنوا من دخول ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت، بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس.



وقالت إن نحو 575 نزيلا جميعهم قيد المحاكمة ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين، مضيفة أنه لم يبق بالسجن سوى 64 نزيلا.



وذكر البيان أنه بينما تم إخراج جميع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة من السجن بالقوة، لم يتم تخريب الزنازين التي يُحتجز بها المحكوم عليهم.

المصدر:الجزيرة