مسيّرات روسية تدمر مستودع وقود في ريفني بأوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال حاكم منطقة ريفني بغرب أوكرانيا، فيتالي كوفال، إن طائرات مسيرة دمرت مستودعاً للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا، مساء أمس (الأربعاء)، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وأسفر عن اندلاع حريق هائل. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

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وأوضح في مقطع فيديو نُشر على تطبيق «تلغرام»: «تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم مكثف بطائرات مسيرة». وظهر في الفيديو واقفاً في ميدان والنيران تشتعل من خلفه. وأضاف: «المستوى الكيميائي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان».



وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط سبعاً من أصل عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد» خلال هجوم روسي الليلة الماضية استمر من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش أمس وحتى الساعة 04:00 اليوم الخميس.



وأضاف كوفال أن 45 رجل إنقاذ و14 وحدة من المركبات الخاصة يعملون في الموقع لإخماد الحريق.

الشرق الأوسط