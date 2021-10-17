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الأحد، 17-10-2021 09:44 م

مسيرات في بيروت تنادي باستعادة الدولة

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الوكيل الاخباري- انطلقت مسيرات شعبية في بيروت بعد ظهر اليوم الاحد من منطقة قصر العدل باتجاه جسر الرينغ وجمعية المصارف وصولًا إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، تحت شعار "استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد"، لإحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات 17 تشرين الأول 2019.

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وفي هذا التاريخ تفجرت احتجاجات شعبية غاضبة في بيروت رفضاً لفرض مزيد من الضرائب، سرعان ما توسعت لتعم معظم أنحاء البلاد.


ورفع المشاركون في المسيرات شعارات احتجاجا على استمرار الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان منذ عامين.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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