مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

الوكيل الاخباري - وقعت مشاجرات وتكسير أبواب في وزارة الخارجية اللبنانية بين الوزيرة السابقة زينة عكر ومرافقيها وعدد من موظفين الوزارة.



وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع والخارجية في الحكومة السابقة زينة عكر وصلت إلى مقر الوزارة في بيروت في آخر يوم عمل لها.



إلاّ أن أمين عام الوزارة السفير هاني شميطلّي أغلق بابه ورفض تسليم الوزيرة البريد اليومي للوزارة، باعتبار أنها وزيرة سابقة، ما دفع بمرافقيها إلى كسر باب مكتبه والاشتباك مع موظفي الوزارة الذين وقفوا إلى جانب زميلهم.



وأدى الإشكال إلى إصابة عدد من الموظفين بالإضافة إلى أمين عام الوزارة الذي جُرح في رأسه.

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