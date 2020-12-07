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الإثنين، 07-12-2020 02:36 م

مشادات داخل مجلس النواب التونسي

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الوكيل الإخباري- شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في تونس مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. 

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 وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن النقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.

 وأشارت الإذاعة إلى أن "تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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