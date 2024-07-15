مشاهد تثير الاستغراب لحظة محاولة اغتيال ترامب- فيديو

الوكيل الاخباري- نشر نشطاء مقاطع فيديو من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ظهر في أحدها امرأة وفي آخر رجل قالوا إن سلوكهما "مشكوك به" وكأنهما على علم مسبق بما سيحدث.

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وفي الفيديو المتداول تظهر المرأة ذات الشعر الداكن وهي ترتدي نظاره شمسية وتقف مباشرة خلف ترامب، وبعد طلقات الرصاص شعر الجميع بالهلع إلا أنها بقيت ساكنة وأخرجت هاتفها المحمول بهدوء وبدأت بالتصوير.



وعلق أحد الأشخاص قائلا: "هذا الفيديو لامرأة تقف خلف دونالد ترامب أثناء محاولته اغتياله مثير للريبة للغاية. يبدو أن لغة جسدها وسلوكها يشيران إلى أنها كانت تعلم أن شيئا ما قادم".





Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious.Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA July 15, 2024