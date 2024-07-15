الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-07-2024 03:18 م

مشاهد تثير الاستغراب لحظة محاولة اغتيال ترامب- فيديو

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الوكيل الاخباري- نشر نشطاء مقاطع فيديو من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ظهر في أحدها امرأة وفي آخر رجل قالوا إن سلوكهما "مشكوك به" وكأنهما على علم مسبق بما سيحدث.

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وفي الفيديو المتداول تظهر المرأة ذات الشعر الداكن وهي ترتدي نظاره شمسية وتقف مباشرة خلف ترامب، وبعد طلقات الرصاص شعر الجميع بالهلع إلا أنها بقيت ساكنة وأخرجت هاتفها المحمول بهدوء وبدأت بالتصوير.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "هذا الفيديو لامرأة تقف خلف دونالد ترامب أثناء محاولته اغتياله مثير للريبة للغاية. يبدو أن لغة جسدها وسلوكها يشيران إلى أنها كانت تعلم أن شيئا ما قادم".

 




 




 

 


 

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