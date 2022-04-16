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السبت، 16-04-2022 12:50 م

مشاهد لعاصفة عارمة تخلف عشرات القتلى في الفلبين -فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، لقطات مصورة لأول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام أدت الى وفاة 167 شخصا للان وفق ما نقل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية في البلاد .

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