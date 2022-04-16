مشاهد لعاصفة عارمة تخلف عشرات القتلى في الفلبين -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، لقطات مصورة لأول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام أدت الى وفاة 167 شخصا للان وفق ما نقل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية في البلاد .
الفلبين— JEDWMAZH (@JEDWMAZH) April 15, 2022
عاصفة
وانهيارات أرضية وفيضانات pic.twitter.com/RdYGig7ugA
الفلبين— JEDWMAZH (@JEDWMAZH) April 15, 2022
عاصفة
وانهيارات أرضية وفيضانات pic.twitter.com/OLNvRABuZJ
كوارث طبيعية | وفاة شخص وتشريد أكثر من 17 ألفا في أول عاصفة إستوائية تضرب الفلبين هذا العام. pic.twitter.com/f0sLGB2ZBf— جماعة الخط الأخضر البيئية (@GreenKuwait) April 11, 2022
💌 الفلبين— عبدالله بن سالم الساعدي(أبوزايد) (@DxjgDLC95hTzmEt) April 12, 2022
أمطار وسيول وإنهيارات وفيضانات ومشردين وقتلى حاليا
لقطات عديدة وصلتني من هناك من أحد الأصدقاء الموظفين الفلبينيين وهو في إجازته لكني لا أستطيع نشرها لما بها من خطوره pic.twitter.com/TZ1Y6NkSu1
#عاصفة #ميجي #الاستوائية تسببت في #انهيارات #أرضية و #فيضانات في #الفلبين أودت بحياة 42 شخصاً على الأقل و #السيول جرفت #البشر و #الحجر pic.twitter.com/KufZdgGlht— يحيى الخردلي (@yahyakardali) April 13, 2022
وجاء في تقرير صدر عن المجلس ونشر اليوم السبت أن العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية يقطنها أكثر من 1,93 مليون شخص. وتم إجلاء 348,3 ألف منهم إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد وقوع الكارثة، فيما تم إجلاء 32,9 ألف شخص إلى أماكن آمنة مسبقا. كما أدت العاصفة إلى إصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 في عداد المفقودين.انقر هنا