مشاهد لعاصفة عارمة تخلف عشرات القتلى في الفلبين -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، لقطات مصورة لأول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام أدت الى وفاة 167 شخصا للان وفق ما نقل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية في البلاد .

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كوارث طبيعية | وفاة شخص وتشريد أكثر من 17 ألفا في أول عاصفة إستوائية تضرب الفلبين هذا العام. pic.twitter.com/f0sLGB2ZBf April 11, 2022



أمطار وسيول وإنهيارات وفيضانات ومشردين وقتلى حاليا

لقطات عديدة وصلتني من هناك من أحد الأصدقاء الموظفين الفلبينيين وهو في إجازته لكني لا أستطيع نشرها لما بها من خطوره 💌 الفلبينأمطار وسيول وإنهيارات وفيضانات ومشردين وقتلى حاليالقطات عديدة وصلتني من هناك من أحد الأصدقاء الموظفين الفلبينيين وهو في إجازته لكني لا أستطيع نشرها لما بها من خطوره pic.twitter.com/TZ1Y6NkSu1 April 12, 2022

وجاء في تقرير صدر عن المجلس ونشر اليوم السبت أن العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية يقطنها أكثر من 1,93 مليون شخص. وتم إجلاء 348,3 ألف منهم إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد وقوع الكارثة، فيما تم إجلاء 32,9 ألف شخص إلى أماكن آمنة مسبقا. كما أدت العاصفة إلى إصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 في عداد المفقودين.انقر هنا