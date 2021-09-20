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الإثنين، 20-09-2021 10:32 ص

مشاهد مروعه .. وفيات وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية

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الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الاثنين نقلا عن مصدر أن مجهولا ، فتح اطلاق النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وأشارت وكالة تاس للأنباء إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا وإن عددا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.


وأظهرت لقطات فيديو أشخاصا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.

 

 

 

 

المصدر : يورو نيوز

 

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