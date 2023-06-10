السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 11:16 ص

مصادر ألمانية تعترف.. دبابات "ليوبارد" تحترق في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجمع الصناعات العسكرية في ألمانيا "Rheinmetall"، أرمين بابيرغر، صحة التقارير والصور التي وثقت تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية بضربات روسية في أوكرانيا.

وقال بابيرغر في حوار صحفي تعليقا على الصور والفيديوهات التي تظهر دبابة "ليوبارد" وهي تحترق في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة "في الحياة هناك دائما خسائر".

وأضاف أن مجمع الصناعات العسكرية الألمانية يخطط لزيادة الإنتاج السنوي للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا في حال رفضت جيوش الاتحاد الأوروبي تجديد مستودعاتها، والتي سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات.

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تجدر الإشارة إلى أن مراسلين عسكريين نشروا أمس الجمعة صورا ومقاطع فيديو تظهر ما خلفته الضربات الروسية في محور زابوروجيه، من دمار لحق بأسلحة الناتو ومعداته وأحدث دباباته على غرار "ليوبارد" الألمانية، ومركبات أمريكية.

وألحقت القوات الروسية في إطار تصديها لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات التي زودت بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة القوات الأوكرانية.


وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الخميس الماضي، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه وتم تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.


وقال إنه "نتيجة معركة استمرت ساعتين خسر العدو 30 دبابة و11 عربة قتال مشاة وتم تصفية نحو 350 مسلحا".

 

RT


 




 

 


 

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