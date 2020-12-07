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الإثنين، 07-12-2020 04:13 م

مبادرة وحيدة في السياسة الخارجية

مصادر أميركية : بايدن سيُبقي من سياسة ترامب للتسوية بالشرق الأوسط

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جو بايدن


الوكيل الإخباري - تتوقع وسائل إعلام أمريكية بارزة، أن يحافظ جو بايدن، على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فقط على التسوية السياسية في الشرق الأوسط.

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وقال أحد مستشاري بايدن: "ربما تكون هذه هي مبادرة ترامب الوحيدة في السياسة الخارجية، التي تحدث عنها بايدن بشكل إيجابي".

 

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصادر في الحزب الديمقراطي، أن بايدن ينوي توسيع نطاق "الاتفاقات الإبراهيمية" بين الاحتلال والدول العربية، وكذلك تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


ووفقا للموقع، قد يسمح تطوير مبادرة ترامب لتطبيع علاقات الاحتلال مع الدول العربية، ويساعد في تحسين العلاقات بين إدارة بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكذلك مع قادة دول الخليج.


ويشير الموقع إلى أن إبرام اتفاقيات إضافية بشأن التطبيع، قد يستخدم لحث سلطات الاحتلال على الالتزام بمبدأ "دولتين لشعبين"، في العلاقات مع فلسطين.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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